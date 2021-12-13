Суд защитил жертв коронавируса от банка «Траст»

13 декабря 2021 в 21:09 Размер текста - 17 +

«Синема парк» и «Формула кино» выиграли дело против «Траста» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» через суд добилась реструктуризации кредита в ПАО «Национальный банк „Траст“». Ранее кредитная организация потребовала от киносети выплатить порядка 19 миллиардов рублей. «Траст» отказался учитывать тот факт, что киносети вошли в правительственный перечень организаций, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. «Банк „Траст“ я бы назвал скорее коллекторским агентством. К банковскому сектору данная организация отношения не имеет. Банки, ведущие нормальную банковскую деятельность, реструктурировали кредиты своих клиентов, пострадавших от последствий пандемии», — цитирует генерального директора «Синема парк» и «Формулы кино» Алексея Васянина «Новая газета». В кризис, вызванный пандемией коронавируса, глобальная киноиндустрия потеряла десятки миллиардов долларов. В результате правительство РФ включило кинотеатры в перечень организацией, наиболее пострадавших от COVID-19. В отношении них был введен мораторий на банкротство. Кроме того, киносети имеют право на государственную поддержку и финансовые послабления. «Траст», игнорируя указания властей, потребовал от «Синема парк» и «Формулы кино» срочно закрыть все кредитные обязательства. Сначала банк запросил от объединенных киносетей свыше миллиарда рублей, а затем еще 18 миллиардов рублей. «Синема парк», «Формула кино» и A&NN Investments обратилась в суд с требованием изменить условия кредитных договоров с «Трастом». Изначально «Синема парк» и «Формула кино» не были клиентами «Траста». Кредитором киносетей был банк «ФК Открытие». «Траст» являлся его дочерней организацией. В 2017 году «Открытие» санировали, а в 2018 году на базе «Траста» появился банк непрофильных активов. В них попали и кредиты киносетей. При этом ранее они выплатили «Открытию» одних только процентов более чем на 4,1 млрд рублей. Позже, на встрече с участием министра финансов Антона Силуанова, трех его заместителей и представителей «Траста», был предложен оптимальный вариант реструктуризации. План был составлен с учетом реального финансового состояния и показателей «Траста» и удовлетворял интересам всех сторон кредитного договора. Компания «Синема Парк» предложенный Минфином план поддержала. «Траст» принципиально отверг этот вариант реструктуризации и более того — перешел к новым агрессивным действиям. В результате, судебные инстанции удовлетворили четыре исковых требования киносетей. Арбитражный суд Москвы назвал действия «Траста» «злоупотреблением правом». «Синема парк» также подала иск в Банку России. Киносеть потребовала отозвать лицензию у «Траста». По мнению Васянина, структура, не соблюдающая требования законодательства и решения властей, не может считаться банком и работать в сфере кредитования. «Мы считаем это нарушением наших прав как потребителя банковских услуг, особенно учитывая, что мы попали в данную организацию невольно, и боремся за то, чтобы указанная процедура была проведена», — заявили URA.RU в объединенных киносетях. Арбитражный суд Московского округа ранее оставил без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об удовлетворении иска магазина игрушек «Вандеркинд» к банку «Траст». Компания добивалась смягчения условий по кредитному договору на 2,6 миллиарда рублей в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Суд принял сторону «Вандеркинда» и отклонил кассационную жалобу «Траста», следует из картотеки арбитражных дел. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» через суд добилась реструктуризации кредита в ПАО «Национальный банк „Траст“». Ранее кредитная организация потребовала от киносети выплатить порядка 19 миллиардов рублей. «Траст» отказался учитывать тот факт, что киносети вошли в правительственный перечень организаций, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. «Банк „Траст“ я бы назвал скорее коллекторским агентством. К банковскому сектору данная организация отношения не имеет. Банки, ведущие нормальную банковскую деятельность, реструктурировали кредиты своих клиентов, пострадавших от последствий пандемии», — цитирует генерального директора «Синема парк» и «Формулы кино» Алексея Васянина «Новая газета». В кризис, вызванный пандемией коронавируса, глобальная киноиндустрия потеряла десятки миллиардов долларов. В результате правительство РФ включило кинотеатры в перечень организацией, наиболее пострадавших от COVID-19. В отношении них был введен мораторий на банкротство. Кроме того, киносети имеют право на государственную поддержку и финансовые послабления. «Траст», игнорируя указания властей, потребовал от «Синема парк» и «Формулы кино» срочно закрыть все кредитные обязательства. Сначала банк запросил от объединенных киносетей свыше миллиарда рублей, а затем еще 18 миллиардов рублей. «Синема парк», «Формула кино» и A&NN Investments обратилась в суд с требованием изменить условия кредитных договоров с «Трастом». Изначально «Синема парк» и «Формула кино» не были клиентами «Траста». Кредитором киносетей был банк «ФК Открытие». «Траст» являлся его дочерней организацией. В 2017 году «Открытие» санировали, а в 2018 году на базе «Траста» появился банк непрофильных активов. В них попали и кредиты киносетей. При этом ранее они выплатили «Открытию» одних только процентов более чем на 4,1 млрд рублей. Позже, на встрече с участием министра финансов Антона Силуанова, трех его заместителей и представителей «Траста», был предложен оптимальный вариант реструктуризации. План был составлен с учетом реального финансового состояния и показателей «Траста» и удовлетворял интересам всех сторон кредитного договора. Компания «Синема Парк» предложенный Минфином план поддержала. «Траст» принципиально отверг этот вариант реструктуризации и более того — перешел к новым агрессивным действиям. В результате, судебные инстанции удовлетворили четыре исковых требования киносетей. Арбитражный суд Москвы назвал действия «Траста» «злоупотреблением правом». «Синема парк» также подала иск в Банку России. Киносеть потребовала отозвать лицензию у «Траста». По мнению Васянина, структура, не соблюдающая требования законодательства и решения властей, не может считаться банком и работать в сфере кредитования. «Мы считаем это нарушением наших прав как потребителя банковских услуг, особенно учитывая, что мы попали в данную организацию невольно, и боремся за то, чтобы указанная процедура была проведена», — заявили URA.RU в объединенных киносетях. Арбитражный суд Московского округа ранее оставил без изменения постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об удовлетворении иска магазина игрушек «Вандеркинд» к банку «Траст». Компания добивалась смягчения условий по кредитному договору на 2,6 миллиарда рублей в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Суд принял сторону «Вандеркинда» и отклонил кассационную жалобу «Траста», следует из картотеки арбитражных дел.