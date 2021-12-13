Сенатор: Запад должен прислушаться к РФ для мировой безопасности

Странам Запада необходимо услышать российские доводы о ситуации на Украине для общей безопасности. Об этом заявил член Совета Федерации России от республики Крым Сергей Цеков.
«Запад должен услышать доводы России, если они заинтересованы в безопасности в мире, в своей безопасности. Надеемся, что они себе не враги», — цитирует Сергея Цекова РИА «Новости».
По словам сенатора, в интересах России и западных стран снижение напряженности в мире, одной из причин которой является расширение НАТО на Восток. Цеков добавил, что если страны Запада и НАТО желают безопасности в мире, то они «должны начать серьезные переговоры».
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что НАТО создает прямую угрозу безопасности РФ. Президент США Джо Байден анонсировал встречу России и НАТО для обсуждения опасений РФ из-за расширения альянса, передает телеканал 360. МИД Германии поддержал идею проведения переговоров РФ и НАТО, пишет RT.
Странам Запада необходимо услышать российские доводы о ситуации на Украине для общей безопасности. Об этом заявил член Совета Федерации России от республики Крым Сергей Цеков. «Запад должен услышать доводы России, если они заинтересованы в безопасности в мире, в своей безопасности. Надеемся, что они себе не враги», — цитирует Сергея Цекова РИА «Новости». По словам сенатора, в интересах России и западных стран снижение напряженности в мире, одной из причин которой является расширение НАТО на Восток. Цеков добавил, что если страны Запада и НАТО желают безопасности в мире, то они «должны начать серьезные переговоры». Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что НАТО создает прямую угрозу безопасности РФ. Президент США Джо Байден анонсировал встречу России и НАТО для обсуждения опасений РФ из-за расширения альянса, передает телеканал 360. МИД Германии поддержал идею проведения переговоров РФ и НАТО, пишет RT.