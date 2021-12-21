В Курганской области члену ОПГ грозит колония за разбой. Обвинение утвердил заместитель генпрокурора

21 декабря 2021 в 19:50 Размер текста - 17 +

Мужчину обвиняют в разбойном нападении на ювелирный магазин в 2014 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховский районный суд Курганской области направлены материалы дела в отношении члена ОПГ, обвиняемого в разбойном нападении на местный ювелирный магазин, которое произошло в декабре 2014 года. Обвинительное заключение по этому делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры по УрФО. «Заместителем генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Он обвиняется в преступлении по пунктам „а“ и „б“ ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с незаконным проникновением в помещение, применением насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. По данным следствия, с 2013 по 2015 годы в составе различных ОПГ действовали 17 лиц. Они совершили ряд открытых хищений на территории Тюменской, Курганской, Свердловской областей и в Москве. Обвиняемый вместе с тремя другими лицами 2 декабря 2014 года совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Петухово. Для этого он использовал травматический пистолет и электрошокер. В результате соучастники забрали украшения, стоимость которых превышала 4,5 млн рублей. Обвиняемый долгое время был в международном розыске, сменил паспорт. Его задержали в Санкт-Петербурге после пересечения границы России. За указанное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Петуховский районный суд Курганской области направлены материалы дела в отношении члена ОПГ, обвиняемого в разбойном нападении на местный ювелирный магазин, которое произошло в декабре 2014 года. Обвинительное заключение по этому делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры по УрФО. «Заместителем генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Он обвиняется в преступлении по пунктам „а“ и „б“ ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с незаконным проникновением в помещение, применением насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. По данным следствия, с 2013 по 2015 годы в составе различных ОПГ действовали 17 лиц. Они совершили ряд открытых хищений на территории Тюменской, Курганской, Свердловской областей и в Москве. Обвиняемый вместе с тремя другими лицами 2 декабря 2014 года совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Петухово. Для этого он использовал травматический пистолет и электрошокер. В результате соучастники забрали украшения, стоимость которых превышала 4,5 млн рублей. Обвиняемый долгое время был в международном розыске, сменил паспорт. Его задержали в Санкт-Петербурге после пересечения границы России. За указанное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.