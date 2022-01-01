Губерниев назвал позором поведение российской сборной по хоккею. «Вели себя как идиоты»

01 января 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Российские хоккеисты поступили очень некрасиво, заявил Дмитрий Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодежная сборная России по хоккею, которую не пустили на самолет из-за пьянства, опозорила свою страну. Об этом заявил российский комментатор Дмитрий Губерниев. «Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Это позор», — сказал Губерниев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс». Ранее сборная России не смогла улететь из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира по хоккею. Русских хоккеистов не пустили на самолет из-за пьянства, курения и отказ надевать медицинские маски. В Федерации хоккея России заявили, что причина снятия с рейса только в медицинских масках, которы были «неправильно надеты». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Молодежная сборная России по хоккею, которую не пустили на самолет из-за пьянства, опозорила свою страну. Об этом заявил российский комментатор Дмитрий Губерниев. «Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Это позор», — сказал Губерниев в беседе с изданием «Спорт-Экспресс». Ранее сборная России не смогла улететь из Канады, где проходил молодежный чемпионат мира по хоккею. Русских хоккеистов не пустили на самолет из-за пьянства, курения и отказ надевать медицинские маски. В Федерации хоккея России заявили, что причина снятия с рейса только в медицинских масках, которы были «неправильно надеты».