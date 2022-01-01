Российскую сборную по хоккею сняли с рейса из-за пьянства

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею не пустили на самолет из Калгари до Франкфурта-на-Майне из-за пьянства и отказа носить медицинские маски. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщила журналистка шведского телеканала SVT Мари Леманн, которая летела тем же рейсом.
«И чешская, и российская команды были сняты с рейса. Некоторые из причин — пьянство, курение и отказ от медицинских масок. Отказ от масок — это серьезное преступление в Канаде», — написала Леманн.
Главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов подтвердил, что команду не пустили на самолет, однако отметил, что причина только в нарушении масочного режима. «Очень строгие правила», — заявил Зубов.
Молодежные сборные России и Чехии по хоккею не пустили на самолет из Калгари до Франкфурта-на-Майне из-за пьянства и отказа носить медицинские маски. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщила журналистка шведского телеканала SVT Мари Леманн, которая летела тем же рейсом. «И чешская, и российская команды были сняты с рейса. Некоторые из причин — пьянство, курение и отказ от медицинских масок. Отказ от масок — это серьезное преступление в Канаде», — написала Леманн. Главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов подтвердил, что команду не пустили на самолет, однако отметил, что причина только в нарушении масочного режима. «Очень строгие правила», — заявил Зубов. Ранее из-за коронавируса был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в Канаде. В сборной России COVID-19 заразился нападающий Матвей Мичков. Сорванный чемпионат мира планируют перенести на лето 2022 года.