Путин попросил «не жадничать» со студенческими стипендиями

Студент второго курса магистратуры Максим Емелин пожаловался Владимиру Путину на отсутствие стипендии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова «не жадничать» на стипендиях для российских студентов магистратуры. На отсутствие стипендии Владимиру Путину пожаловался студент второго курса магистратуры Нижегородского государственного университета Максим Емелин.

«Валерий Николаевич, чего мы жадничаем то»?, — спросил Путин у Фалькова после встречи со студентами. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».

Фальков в ответ пообещал проработать предложения по этому вопросу. «Что касается материальной поддержки, в том числе стипендии, мы проработаем и представим предложения. Конечно, такая поддержка должна быть. Не будем жадничать», — сказал Фальков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что повышать стипендии в России необходимо поэтапно. По словам Смолина, размер стипендий должен составлять до 80% от прожиточного минимума в вузах и до 60% в колледжах.

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