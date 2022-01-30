Топ-менеджера «Газпрома» нашли мертвым под Санкт-Петербургом

Рядом с телом Леонида Шульмана обнаружены две предсмертные записки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В элитном поселке Выборского района Ленинградской области обнаружили тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Рядом с трупом обнаружены две предсмертные записки.

Тело Шульмана обнаружили в ванной комнате, передает агентство 78.ру. Рядом с ним находились две предсмертные записки. В одной из них Шульман обратился к близким и попросил семью «жить весело и счастливо».

По данным СМИ, в последнее время глава транспортной службы «Газпром инвест» находился на больничном. Он получил травму ноги, на которую для восстановления пришлось установить аппарат Илизарова.

У Шульмана остались взрослые сын и дочь. С супругой он, по предварительным данным, развелся в сентябре прошлого года.