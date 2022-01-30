Топ-менеджера «Газпрома» нашли мертвым под Санкт-Петербургом

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Рядом с телом Леонида Шульмана обнаружены две предсмертные записки Фото:

В элитном поселке Выборского района Ленинградской области обнаружили тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Рядом с трупом обнаружены две предсмертные записки.

Тело Шульмана обнаружили в ванной комнате, передает агентство 78.ру. Рядом с ним находились две предсмертные записки. В одной из них Шульман обратился к близким и попросил семью «жить весело и счастливо».

По данным СМИ, в последнее время глава транспортной службы «Газпром инвест» находился на больничном. Он получил травму ноги, на которую для восстановления пришлось установить аппарат Илизарова.

У Шульмана остались взрослые сын и дочь. С супругой он, по предварительным данным, развелся в сентябре прошлого года.

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В элитном поселке Выборского района Ленинградской области обнаружили тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Рядом с трупом обнаружены две предсмертные записки. Тело Шульмана обнаружили в ванной комнате, передает агентство 78.ру. Рядом с ним находились две предсмертные записки. В одной из них Шульман обратился к близким и попросил семью «жить весело и счастливо». По данным СМИ, в последнее время глава транспортной службы «Газпром инвест» находился на больничном. Он получил травму ноги, на которую для восстановления пришлось установить аппарат Илизарова. У Шульмана остались взрослые сын и дочь. С супругой он, по предварительным данным, развелся в сентябре прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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