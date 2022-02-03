Госдеп США пригрозил Китаю на случай помощи России

04 февраля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

США способны воздействовать на китайские компании, если они будут смягчать эффект от санкций Запада в отношении России, которые могут быть введены. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался в Twitter. «США способны использовать доступный набор инструментов в случае, если компании, в том числе из Китая, будут помогать России смягчить эффект от санкций США в части экспортного контроля», — сказал Нед Прайс. Например, если компании помогут России избежать или обойти последствия санкций, уточнил представитель Госдепа. Ранее сообщалось, что американский сенатор Джин Шахин анонсировала новые санкции против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть план по минимизации последствий от возможных санкций. Посол РФ в Пекине заявил, что Россия и Китай объединились для противодействия западным санкциям. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции США против России должны носить сдерживающий характер, пишет RT.