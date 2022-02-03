03 февраля 2022

Госдеп США пригрозил Китаю на случай помощи России

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
США воздействуют на компании, которые будут помогать РФ избегать последствий санкций, заявил Нед Прайс Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США способны воздействовать на китайские компании, если они будут смягчать эффект от санкций Запада в отношении России, которые могут быть введены. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался в Twitter.

«США способны использовать доступный набор инструментов в случае, если компании, в том числе из Китая, будут помогать России смягчить эффект от санкций США в части экспортного контроля», — сказал Нед Прайс. Например, если компании помогут России избежать или обойти последствия санкций, уточнил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Джин Шахин анонсировала новые санкции против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть план по минимизации последствий от возможных санкций. Посол РФ в Пекине заявил, что Россия и Китай объединились для противодействия западным санкциям. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции США против России должны носить сдерживающий характер, пишет RT.

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США способны воздействовать на китайские компании, если они будут смягчать эффект от санкций Запада в отношении России, которые могут быть введены. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, который транслировался в Twitter. «США способны использовать доступный набор инструментов в случае, если компании, в том числе из Китая, будут помогать России смягчить эффект от санкций США в части экспортного контроля», — сказал Нед Прайс. Например, если компании помогут России избежать или обойти последствия санкций, уточнил представитель Госдепа. Ранее сообщалось, что американский сенатор Джин Шахин анонсировала новые санкции против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Москвы есть план по минимизации последствий от возможных санкций. Посол РФ в Пекине заявил, что Россия и Китай объединились для противодействия западным санкциям. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции США против России должны носить сдерживающий характер, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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