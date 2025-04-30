Правительство направит млрд рублей на создание образовательных кластеров в регионах

Мишустин заявил, что выделит млрд рублей на создание образовательных кластеров
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Средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы колледжей
Средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы колледжей Фото:

Правительство России направит один миллиард рублей на создание 13 новых образовательных и производственных кластеров в различных регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей», — сказал Мишустин на заседании кабмина. Его речь опубликована на официальном telegram-канале Правительства РФ. В числе регионов, которые получат финансирование на создание новых кластеров, названы Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетия и Еврейская автономная область. Средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы колледжей, внедрение современных образовательных программ и развитие сотрудничества с предприятиями — потенциальными работодателями выпускников.

Эти меры реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который на сегодняшний день уже объединяет 370 кластеров на базе колледжей с участием более двух тысяч отраслевых компаний. Суммарные капиталовложения бизнеса в проект превысили шесть миллиардов рублей. По поручению Президента России, «Профессионалитет» будет закреплен на законодательном уровне в качестве ключевой модели организации среднего профессионального образования.

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Правительство России направит один миллиард рублей на создание 13 новых образовательных и производственных кластеров в различных регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Будут созданы еще 13 образовательных и производственных кластеров в 13 российских субъектах, и правительство выделит на эти цели один миллиард рублей», — сказал Мишустин на заседании кабмина. Его речь опубликована на официальном telegram-канале Правительства РФ. В числе регионов, которые получат финансирование на создание новых кластеров, названы Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетия и Еврейская автономная область. Средства будут направлены на модернизацию материально-технической базы колледжей, внедрение современных образовательных программ и развитие сотрудничества с предприятиями — потенциальными работодателями выпускников. Эти меры реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который на сегодняшний день уже объединяет 370 кластеров на базе колледжей с участием более двух тысяч отраслевых компаний. Суммарные капиталовложения бизнеса в проект превысили шесть миллиардов рублей. По поручению Президента России, «Профессионалитет» будет закреплен на законодательном уровне в качестве ключевой модели организации среднего профессионального образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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