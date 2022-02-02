Сенатор США анонсировал новые санкции против России

03 февраля 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Международный комитет США готовит превентивные санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Об этом заявила сенатор Джин Шахин во время выступления в Центре стратегических и международных исследований. «Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции», — цитирует сенатора РИА «Новости». По словам Шахин, они будут введены в ответ на «агрессивное поведение» России. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, дополнила сенатор. Америка готова применить этот пакет санкций, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Ранее Bloomberg писал, что США могут ввести ограничения против Кремля «прежде чем президент Владимир Путин отдаст приказ о каком-либо фактическом вторжении в Украину». Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. Также сообщалось о пакете санкций против окружения Путина. Уточнялось, что меры коснутся директоров российских государственных компаний и крупных чиновников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Об этом заявила сенатор Джин Шахин во время выступления в Центре стратегических и международных исследований. «Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции», — цитирует сенатора РИА «Новости». По словам Шахин, они будут введены в ответ на «агрессивное поведение» России. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, дополнила сенатор. Америка готова применить этот пакет санкций, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Ранее Bloomberg писал, что США могут ввести ограничения против Кремля «прежде чем президент Владимир Путин отдаст приказ о каком-либо фактическом вторжении в Украину». Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. Также сообщалось о пакете санкций против окружения Путина. Уточнялось, что меры коснутся директоров российских государственных компаний и крупных чиновников.