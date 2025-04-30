Mash: военный грузовик загорелся в Московской области

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Грузовик полностью сгорел, пишет Mash
Грузовик полностью сгорел, пишет Mash Фото:

Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 «Дон» в Московской области. Это происшествие случилось около 2:30 ночи.

«Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 „Дон“ в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент происшествия рядом находились еще два автомобиля.

Техника полностью сгорела. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 «Дон» в Московской области. Это происшествие случилось около 2:30 ночи. «Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 „Дон“ в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент происшествия рядом находились еще два автомобиля. Техника полностью сгорела. Официальной информации по этому поводу пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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