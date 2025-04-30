Mash: военный грузовик загорелся в Московской области

Грузовик полностью сгорел, пишет Mash
Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 «Дон» в Московской области. Это происшествие случилось около 2:30 ночи.
«Военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 „Дон“ в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент происшествия рядом находились еще два автомобиля.
Техника полностью сгорела. Официальной информации по этому поводу пока нет.
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