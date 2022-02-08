В Центре Гамалеи спрогнозировали появление новых штаммов. «Мы дойдем до конца алфавита»

09 февраля 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

После «Омикрона» будут появляться новые штаммы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон» — далеко не последний штамм. Так считает заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский. «„Омикрон“ — не последний штамм, мы дойдем до конца алфавита. Но мы должны надеяться, что эти все варианты уже не будут такими тяжелыми и агрессивными, как, например, „Дельта“, и названия новых вариантов будут интересовать только специалистов», — поделился специалист с «Известиями». Сравнивая «Омикрона» и «Дельту», Альховский сказал, что антитела, которые возникают как реакция на первый штамм, не очень эффективно взаимодействуют с дельта-штаммом. Альховский уверен в том, что «Омикрон» — не последний штамм, однако он считает, что само заболевание COVID перейдет в разряд обычных сезонных респираторных простуд. Когда точно это произойдет, — он сказать не смог. Специалист указал, что появление новых вариантов штаммов ведет к тому, что они начнут терять свою патогенность и станут вытеснять варианты, которые вызывают тяжелые заболевания. Биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что организм человека, который заболел коронавирусом, за 10 дней стареет на 10 лет. Биолог утверждает, что специалисты пока не могут обратить вспять старение, но им под силу вернуть годы жизни, которые были потеряны из-за COVID. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Омикрон» — далеко не последний штамм. Так считает заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский. «„Омикрон“ — не последний штамм, мы дойдем до конца алфавита. Но мы должны надеяться, что эти все варианты уже не будут такими тяжелыми и агрессивными, как, например, „Дельта“, и названия новых вариантов будут интересовать только специалистов», — поделился специалист с «Известиями». Сравнивая «Омикрона» и «Дельту», Альховский сказал, что антитела, которые возникают как реакция на первый штамм, не очень эффективно взаимодействуют с дельта-штаммом. Альховский уверен в том, что «Омикрон» — не последний штамм, однако он считает, что само заболевание COVID перейдет в разряд обычных сезонных респираторных простуд. Когда точно это произойдет, — он сказать не смог. Специалист указал, что появление новых вариантов штаммов ведет к тому, что они начнут терять свою патогенность и станут вытеснять варианты, которые вызывают тяжелые заболевания. Биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что организм человека, который заболел коронавирусом, за 10 дней стареет на 10 лет. Биолог утверждает, что специалисты пока не могут обратить вспять старение, но им под силу вернуть годы жизни, которые были потеряны из-за COVID.