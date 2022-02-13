Зеленский назвал главного врага украинцев. Это не Россия

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заявил, что готов к развитию любого сценария Фото:
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Война на Украине

Главным врагом для правительства Украина и ее населения является паника. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, власти готовы к развитию любого сценария.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — заявил Зеленский, слова которого приводятся на сайте его офиса.

Ранее в американских СМИ сообщали, что между Зеленским и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией, передает Nation News. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.

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Главным врагом для правительства Украина и ее населения является паника. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, власти готовы к развитию любого сценария. «Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — заявил Зеленский, слова которого приводятся на сайте его офиса. Ранее в американских СМИ сообщали, что между Зеленским и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией, передает Nation News. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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