Зеленский назвал главного врага украинцев. Это не Россия

13 февраля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что готов к развитию любого сценария Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Главным врагом для правительства Украина и ее населения является паника. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, власти готовы к развитию любого сценария. «Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — заявил Зеленский, слова которого приводятся на сайте его офиса. Ранее в американских СМИ сообщали, что между Зеленским и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией, передает Nation News. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главным врагом для правительства Украина и ее населения является паника. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, власти готовы к развитию любого сценария. «Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — заявил Зеленский, слова которого приводятся на сайте его офиса. Ранее в американских СМИ сообщали, что между Зеленским и президентом США Джо Байденом растет напряжение. Зеленский якобы считает, что Украину используют как пешку в политической войне с Россией. Украинский президент призвал страны Запада вести «жесткий диалог» с Россией, передает Nation News. При этом, по данным американских СМИ, переговоры Зеленского и Байдена проходят неудачно для Украины.