Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с Володиным

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Вячеслав Володин возвращался в Россию после рабочей поездки на Кубу и в Никарагуа Фото:

Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вместе с несколькими депутатами. Российская делегация возвращалась в Россию из рабочей поездки на Кубу.

«Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

По информации СМИ, самолет был вынужден изменит курс и облететь страны с севера. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по московскому времени, однако приземлился в 18:14. Обстановка на борту оставалась спокойной, пилоты не сообщали об изменении курса.

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Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вместе с несколькими депутатами. Российская делегация возвращалась в Россию из рабочей поездки на Кубу. «Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. По информации СМИ, самолет был вынужден изменит курс и облететь страны с севера. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по московскому времени, однако приземлился в 18:14. Обстановка на борту оставалась спокойной, пилоты не сообщали об изменении курса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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