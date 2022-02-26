Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с Володиным

Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вместе с несколькими депутатами. Российская делегация возвращалась в Россию из рабочей поездки на Кубу.
«Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
По информации СМИ, самолет был вынужден изменит курс и облететь страны с севера. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по московскому времени, однако приземлился в 18:14. Обстановка на борту оставалась спокойной, пилоты не сообщали об изменении курса.
Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вместе с несколькими депутатами. Российская делегация возвращалась в Россию из рабочей поездки на Кубу. «Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации. По информации СМИ, самолет был вынужден изменит курс и облететь страны с севера. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по московскому времени, однако приземлился в 18:14. Обстановка на борту оставалась спокойной, пилоты не сообщали об изменении курса.