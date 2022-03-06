Захарова напомнила об исторических корнях украинского неонацизма

07 марта 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Корни нацизма на Украине уходят в вековые глубины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующие рассуждения она опубликовала в своем telegram-канале. «Корни нацизма на Украине ушли в вековые глубины, искалечив немало благородных и вольных душ малороссийского / украинского народа», — пишет Захарова. Она напомнила, что национальные партийные силы создавались на Украине в конце XIX века, объединившись в 1929 году в Организацию украинских националистов в Австрии. «После нападения Рейха на Советский Союз банды бандеровцев сразу органично влились в силы Вермахта», — добавила Захарова. По ее словам, за десять лет после Великой Отечественной войны почти 50 тысяч человек на Украине были убиты «националистическим террористическим подпольем, пока его, наконец, не разбили советские органы правопорядка». «Нацисты Украины — это не миф, а реальная, запущенная и поддерживаемая искусственно болезнь, поражающее все новое зло», — заключила официальный представитель МИД. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.