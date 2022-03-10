Кадыров предупредил Запад о мести. «Гнев мой страшен»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров пригрозил западным странам своим гневом Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал европейские страны и США прекратить загонять его в угол. По словам чеченского лидера, в случае его гнева Европа поймет, что санкции — это «цветочки». Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале.

«Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции — это цветочки», — написал в своем telegram-канале глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в страну. Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал европейские страны и США прекратить загонять его в угол. По словам чеченского лидера, в случае его гнева Европа поймет, что санкции — это «цветочки». Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале. «Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции — это цветочки», — написал в своем telegram-канале глава Чечни. Ранее Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в страну. Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации в Украине. В Кремле заявили, что Запад ведет беспрецедентную экономическую войну против России. В качестве ответа на санкции в России могут провести национализацию западных компаний, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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