В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий».
Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули.
Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.
В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. «Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.