В РФ требуют дать бесплатный доступ к зарубежным фильмам и музыке. «Культурный шантаж»

17 марта 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Подписки россиян на ряд иностранных сервисов, предоставляющих доступ к медиа, перестали работать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. «Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. «Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.