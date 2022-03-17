В РФ требуют дать бесплатный доступ к зарубежным фильмам и музыке. «Культурный шантаж»

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Подписки россиян на ряд иностранных сервисов, предоставляющих доступ к медиа, перестали работать Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.

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В России предложили предоставить гражданам свободный доступ к иностранным фильмам, музыке и играм, несмотря на прекращение работы многих зарубежных компаний в стране. Соответствующее обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину направил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. «Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — говорится в обращении. Текст документа есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что многие россияне жалуются на ограничения доступа к платным подпискам на иностранные сервисы, которые приостановили свою деятельность в РФ. Отмечается, что деньги пользователям не вернули. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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