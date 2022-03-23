Александр Бондарев погиб, выполняя воинский долг (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Магнитогорска (Челябинская область) Александр Бондарев погиб во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Александр Константинович Бондарев. Правительство области и администрация Магнитогорска выражают семье погибшего свои соболезнования», — сообщили URA.RU в правительстве.

Александру Бондареву было 19 лет. Прощание с военнослужащим состоится 25 марта 2022 года с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Советская, 94. Жителя Магнитогорска похоронят на Левобережном кладбище, у мемориала «Воинам-интернационалистам».

Спецоперация Вооруженных Сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как заявил российский президент Владимир Путин, главной задачей военных является освобождение украинских городов от националистов. Российские войска выводят мирных жителей их городов, тем самым спасая их от гибели.

На момент гибели Александру Бондареву было 19 лет Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте»