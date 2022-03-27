Прыгавшие на инвалиде подростки из Тавды оказались тик-токерами

Участники расправы любят снимать себя для TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодой человек и девушка, участвовавшие в жестоком избиении подростка в городе Тавда (Свердловская область) и попавшие на видео, любят снимать видео для TikTok. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Девушка, которая на видео пинает беззащитного парня и издевается, зовут Полина И., она любит снимать тик-токи, у нее там 980 подписчиков. Про себя пишет — „четкая девка“. А парень в красной кофте, который прыгает инвалиду на живот, а потом бьет кулаками и пинает ногами по голове — Андрей Г. Он тоже ведет TikTok, там 190 подписчиков», — рассказал местный житель на правах анонимности. На странице Андрея выложено и видео Полины. Автор комментирует его словами: «Замены ей больше нет».

По словам тавдинцев, пострадавший — инвалид, учащийся одной из школ. По неподтвержденной информации, он чем-то оскорбил в соцсети Полину, которая уговорила своих друзей отомстить. Кроме ее и Андрея Г. в расправе принимал участие Андрей З. Снимала происходящее их несовершеннолетняя подруга. Видео шокирует своей жестокостью и не может быть по этическим соображениям опубликовано на сайте.

Как ранее сообщало URA.RU, четверо подростков избили сверстника. Конфликт произошел еще в декабре 2021 года, но о нем стало известно после опубликованного видео. Глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых пояснил агентству, что нападавшие парни ранее состояли на учете в ПДН в связи с подозрением в кражах.

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