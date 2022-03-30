«Газпром» оценил сокращение поставок газа в Европу. «Упали и упали»

30 марта 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В компании отреагировали на сокращение поставок газа в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал публикацию Reuters о том, что поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля 29 марта. По его словам, такая ситуация является нормальной, так как показатели меняются каждый день. «Упали и упали. Это нормально. Это связано с загрузкой газопровода, объем транспортировки по „Ямал-Европа“ колеблется каждый день. То ноль, то не ноль. Я не понимаю, почему это имеет какое-то значение», — отметил Куприянов в беседе с NEWS.ru. Днем ранее Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade писал, что физические потоки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля. Как отмечает СМИ, к 13:00 по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал публикацию Reuters о том, что поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе упали до нуля 29 марта. По его словам, такая ситуация является нормальной, так как показатели меняются каждый день. «Упали и упали. Это нормально. Это связано с загрузкой газопровода, объем транспортировки по „Ямал-Европа“ колеблется каждый день. То ноль, то не ноль. Я не понимаю, почему это имеет какое-то значение», — отметил Куприянов в беседе с NEWS.ru. Днем ранее Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade писал, что физические потоки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля. Как отмечает СМИ, к 13:00 по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.