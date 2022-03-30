Газпром продолжит поставлять газ Европе из ЯНАО

30 марта 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Газпром забронировал часть мощностей для прокачки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ПАО «Газпром» заказал на аукционе часть мощностей для прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей. «„Газпром“ на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта», — сообщает ТАСС. Помимо этого «Газпром» заказал часть мощностей прокачки газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 30 марта. Для этого было предложено 3,7 млн куб. м в час. Однако издание Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что 29 марта физические потоки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. «Фактические потоки не гарантированы, поскольку „Газпром“ не всегда использует забронированные мощности», — добавляет международное агентство новостей Reuters. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ПАО «Газпром» заказал на аукционе часть мощностей для прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей. «„Газпром“ на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта», — сообщает ТАСС. Помимо этого «Газпром» заказал часть мощностей прокачки газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 30 марта. Для этого было предложено 3,7 млн куб. м в час. Однако издание Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что 29 марта физические потоки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. «Фактические потоки не гарантированы, поскольку „Газпром“ не всегда использует забронированные мощности», — добавляет международное агентство новостей Reuters. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.