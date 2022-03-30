Газпром продолжит поставлять газ Европе из ЯНАО

ПАО «Газпром» заказал на аукционе часть мощностей для прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей.
«„Газпром“ на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта», — сообщает ТАСС.
Помимо этого «Газпром» заказал часть мощностей прокачки газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 30 марта. Для этого было предложено 3,7 млн куб. м в час. Однако издание Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что 29 марта физические потоки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. «Фактические потоки не гарантированы, поскольку „Газпром“ не всегда использует забронированные мощности», — добавляет международное агентство новостей Reuters.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.
ПАО «Газпром» заказал на аукционе часть мощностей для прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта. На торгах был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, из которых востребованными оказались 8,75% мощностей. «„Газпром“ на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта», — сообщает ТАСС. Помимо этого «Газпром» заказал часть мощностей прокачки газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 30 марта. Для этого было предложено 3,7 млн куб. м в час. Однако издание Reuters, ссылаясь на данные оператора Gascade, сообщило, что 29 марта физические потоки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля. «Фактические потоки не гарантированы, поскольку „Газпром“ не всегда использует забронированные мощности», — добавляет международное агентство новостей Reuters. Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли.