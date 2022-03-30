В Челябинской области упали цены на продукты

Яблоки в регионе подешевели почти на 9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) провела мониторинг цен и выяснила, что в регионе есть товары и услуги, на которые снизились цены. Яблоки, подсолнечное масло, чай и смартфоны стали доступнее для южноуральцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Результаты исследования показали, что в области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые демонстрируют снижение на 1 марта 2022 года. В категории продукты были обнаружены четыре позиции, показывающие снижение цен. Это яблоки по цене 102,71 руб. за кг (-8,38%), сухие молочные смеси для детского питания 936,54 руб. кг (-0,99%), масло подсолнечное 119,14 руб. за литр (-0,56%) и чай черный байховый 65 руб. за упаковку в 25 пакетиков (-0,21%)», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

В категории непродовольственные товары ревизоры выявили 40 позиций, демонстрирующих снижение цены. В регионе подешевели медицинские маски — 7,18 рублей (-27,11%), некоторые виды антибиотиков и лекарств — цефтриаксон (антибиотик) 51 рубль/1гр. (-24,77%) и осельтамивир (противовирусный препарат) по цене 747,56 руб./75мг (-20,92%). Также упали в цене смартфоны — средняя стоимость составила 10 тыс. 572 рублей (-20,21%).

В категории услуги КСП нашла десять позиций, которые показали снижение. Больше всего снизилась стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца — 1240,97 рублей (-34,87%). В пресс-службе ведомства отметили, что КСП продолжит мониторинг цен на значимые для южноуральцев товары и услуги.

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