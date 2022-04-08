Минобороны: Россия передала Украине спасательное судно «Сапфир»

Россия передала Украине спасательное судно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно «Сапфир». Об этом сообщает Министерство обороны России.

«8 апреля 2022 г. российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно „Сапфир“ в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — говорится в заявлении Минобороны. Министерство в очередной раз призвало Международную морскую организацию повлиять на киевские власти для обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Белоруссия провела на Украине спецоперацию для спасения граждан.