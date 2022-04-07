Белоруссия провела на Украине спецоперацию для спасения граждан

07 апреля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко рассказал, что спецоперация прошла «блестяще» Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия провела спецоперацию, чтобы спасти своих граждан, которых захватили на Украине. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал Лукашенко на заседании Совбеза, передает Belta. Президент Белоруссии отметил, что спецоперация прошла «блестяще». Лукашенко также потребовал подключить Белоруссию к переговорам России и Украины, передает «Национальная служба новостей». Он заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиными, сообщает сайт MK.RU . Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ называл целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и удар по военной инфраструктуре и вооружению нацбатов и ВСУ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белоруссия провела спецоперацию, чтобы спасти своих граждан, которых захватили на Украине. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — сказал Лукашенко на заседании Совбеза, передает Belta. Президент Белоруссии отметил, что спецоперация прошла «блестяще». Лукашенко также потребовал подключить Белоруссию к переговорам России и Украины, передает «Национальная служба новостей». Он заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиными, сообщает сайт MK.RU. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ называл целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, приоритетом российских военных является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и удар по военной инфраструктуре и вооружению нацбатов и ВСУ.