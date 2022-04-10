В Латвии возникла угроза хранения аммиака из-за санкций против РФ

Предприятие Ventamonjaks в латвийском городе Вентспилс не может расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака. Главным бенефициаром компании является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, попавший под санкции.
«Если предприятие VK Terminal Services останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение [аммиака] будет невозможным», — заявил председатель местной Думы Янис Витолиньш. Его слова приводит агентство Leta.
Более 50% акций предприятия принадлежат компании Uralchem Freight Limited, принадлежащей Мазепину. Бизнесмен попал под санкции ЕС, из-за чего счета Ventamonjaks оказались заморожены. Муниципальные депутаты единогласно поддержали идею попросить правительство Латвии найти выход из ситуации.
Предприятие Ventamonjaks в латвийском городе Вентспилс не может расплатиться за услуги по хранению 40 тысяч тонн жидкого аммиака. Главным бенефициаром компании является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, попавший под санкции. «Если предприятие VK Terminal Services останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение [аммиака] будет невозможным», — заявил председатель местной Думы Янис Витолиньш. Его слова приводит агентство Leta. Более 50% акций предприятия принадлежат компании Uralchem Freight Limited, принадлежащей Мазепину. Бизнесмен попал под санкции ЕС, из-за чего счета Ventamonjaks оказались заморожены. Муниципальные депутаты единогласно поддержали идею попросить правительство Латвии найти выход из ситуации. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте призвали полностью отказаться от российской нефти. Великобритания и США уже отказались от российских энергоносителей.