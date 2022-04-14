Самолет ВВС США заметили рядом с загоревшимся крейсером «Москва»

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска, Крейсер «Михаил Кутузов»
На крейсере «Москва» произошел пожар Фото:

Перед пожаром на российском флагманском крейсере «Москва» рядом с ним был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar.

Согласно данным портала, американский самолет-разведчик был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера, в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. При этом экипаж периодически отключал транспондер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. Позже в ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, сам корабль остается на плаву. Причины пожара выясняются.

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Перед пожаром на российском флагманском крейсере «Москва» рядом с ним был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar. Согласно данным портала, американский самолет-разведчик был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера, в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. При этом экипаж периодически отключал транспондер. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. Позже в ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, сам корабль остается на плаву. Причины пожара выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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