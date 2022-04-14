Самолет ВВС США заметили рядом с загоревшимся крейсером «Москва»

Перед пожаром на российском флагманском крейсере «Москва» рядом с ним был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar.
Согласно данным портала, американский самолет-разведчик был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера, в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. При этом экипаж периодически отключал транспондер.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. Позже в ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, сам корабль остается на плаву. Причины пожара выясняются.
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Перед пожаром на российском флагманском крейсере «Москва» рядом с ним был замечен патрульный разведывательный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом свидетельствую данные портала Flightradar. Согласно данным портала, американский самолет-разведчик был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера, в районе населенного пункта Журиловка на востоке Румынии. При этом экипаж периодически отключал транспондер. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. Позже в ведомстве уточнили, что экипаж крейсера полностью эвакуирован, сам корабль остается на плаву. Причины пожара выясняются.