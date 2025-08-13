Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп может вновь исполнить роль капитана Джека Воробья в шестом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил продюсер всех предыдущих частей серии Джерри Брукхаймер.
«Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится», — заявил Брукхаймер в интервью журналу Entertainment Weekly. Он подчеркнул, что сейчас работа над сценарием продолжается, и команда стремится создать историю, которая устроит всех участников проекта.
Продюсер отметил, что грядущий фильм будет перезапуском франшизы, и он лично хотел бы видеть появление Джека Воробья. По его словам, сам Депп открыт к обсуждению роли. Брукхаймер также рассказал, что актер самостоятельно придумал манеру поведения своего персонажа, вдохновившись несколькими известными образами. Он добавил, что успех будущей картины зависит от поиска подходящего сценарного решения.
Ранее отношения между Деппом и студией Disney были разорваны после судебных разбирательств между актером и его бывшей супругой Эмбер Херд. В ходе процесса в 2022 году Депп заявлял, что не намерен возвращаться к роли даже за значительное вознаграждение. Тем не менее, по словам Брукхаймера, сейчас возможность возвращения актера обсуждается на фоне подготовки нового фильма.
В июле киностудия Walt Disney Pictures приступила к созданию сиквела «Пиратов Карибского моря» с участием Джека Воробья, Элизабеты Свон и Уилла Тернера. Новый сиквел будет включать ключевых персонажей, но с новым направлением и новыми героями. Проект находится на ранней стадии. Официальный анонс состоится на выставке Disney D23 Expo в конце августа, передает 360.ru.
