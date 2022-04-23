В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в Великую субботу (архивное фото) Фото:

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 24».

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. В часовне находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В прошлом году паломники устроили давку в храме Гроба Господня. Тысячи паломников пытались получить Благодатный огонь. Светлый праздник Воскресения Христова в этом году приходится на 24 апреля.

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 24». Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. В часовне находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. В прошлом году паломники устроили давку в храме Гроба Господня. Тысячи паломников пытались получить Благодатный огонь. Светлый праздник Воскресения Христова в этом году приходится на 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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