Благодатный огонь сошел в Великую субботу (архивное фото)
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 24».
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. В часовне находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
В прошлом году паломники устроили давку в храме Гроба Господня. Тысячи паломников пытались получить Благодатный огонь. Светлый праздник Воскресения Христова в этом году приходится на 24 апреля.
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