Российские военные уничтожили самое опасное украинского оружие

28 апреля 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Российским военным удалось уничтожить пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», которой Украина нанесла множество смертельных ударов по своим городам и Донбассу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты „Точка-У“», — сообщили в ведомстве. Этими ракетами Украина нанесла удар по центру Донецка 14 марта. В результате обстрела погибли более 20 человек. Затем этой же ракетой нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда погибли более 30 человек. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что эти удары совершила одна и та же ракетная бригада ВСУ. Затем 28 апреля этим же оружием атаковали центр Херсона и Изюма. Все эти удары Украина произвела после начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации соседней страны. Различным по тяжести обстрелам республики Донбасса подвергались на протяжении восьми лет, поэтому президент России Владимир Путин распорядился начать операцию. Также это было необходимо из-за угрозы полномасштабного нападения ВСУ на Донбасс.