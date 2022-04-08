ДНР: Краматорск обстреляла бригада, нанесшая удар по Донецку

08 апреля 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Краматорск обстреляла та же ракетная бригада ВСУ, которая 14 марта нанесла удар по центру Донецка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк. Фамилии в любом случае мы все узнаем — не только тех, кто кнопку нажимал, но и кто приказ отдавал», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Эдуард Басурин сообщил, что в результате удара погибло более 30 человек, более 100 пострадали. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной, сообщает RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 14 марта ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по центру Донецка. В результате обстрела погибло более 20 человек. Корреспондент URA.RU был на месте событий и сфотографировал последствия ракетного удара. Итальянская газета La Stampa использовала фотографии корреспондента для создания фейка про «бойню в Киеве», которую якобы устроила российская армия.