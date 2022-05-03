Экс-депутат Рады: Зеленский навсегда потерял юг Украины

04 мая 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Киевский режим не вернет под контроль Херсонскую область, заявил Алексей Журавко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Южные регионы Украины уже не вернутся под контроль режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. «Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса, это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он также отметил, что будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с РФ. Ранее Журавко заявлял, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским стремится стереть с лица земли город Херсон, но эти планы обречены на провал ввиду решительного противодействия ВС РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Зеленский, по его словам, отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, дополняет Life . ВС РФ во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую и часть Запорожской области. Херсонская область с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль, пока же в обращении будут находиться и рубль, и гривна. Основная цель действий РФ на территории соседнего государства — помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов националистов и ВСУ. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Южные регионы Украины уже не вернутся под контроль режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. «Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса, это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он также отметил, что будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с РФ. Ранее Журавко заявлял, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским стремится стереть с лица земли город Херсон, но эти планы обречены на провал ввиду решительного противодействия ВС РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Зеленский, по его словам, отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, дополняет Life. ВС РФ во время вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую и часть Запорожской области. Херсонская область с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль, пока же в обращении будут находиться и рубль, и гривна. Основная цель действий РФ на территории соседнего государства — помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов националистов и ВСУ. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.