Глава общества «Знание» попросил Путина провести урок школьникам

05 мая 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Глава общества «Знание» пригласил Путина провести открытый урок для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил российского лидера провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона. Глава государства поблагодарил за приглашение. «Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон „Знание“ и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок», — сказал Древаль в эфире телеканала «Россия 24». В свою очередь Путин пообещал посмотреть свой график. «Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», — уточнил он. Ранее Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Он также отметил, что в России есть различные детские направления, например, «Юнармия». Она рассказала, что участники движения «Большая перемена» в ее городе запустили акцию «Рука помощи», в рамках которой они собирают канцелярские принадлежности для детей из Донбасса. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил российского лидера провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона. Глава государства поблагодарил за приглашение. «Пользуясь случаем, не могу не пригласить вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон „Знание“ и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у вас получилось провести такой открытый урок», — сказал Древаль в эфире телеканала «Россия 24». В свою очередь Путин пообещал посмотреть свой график. «Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», — уточнил он. Ранее Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Он также отметил, что в России есть различные детские направления, например, «Юнармия». Она рассказала, что участники движения «Большая перемена» в ее городе запустили акцию «Рука помощи», в рамках которой они собирают канцелярские принадлежности для детей из Донбасса.