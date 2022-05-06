В команде Чубайса ответили на слухи о его недвижимости в Италии

06 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс не владеет недвижимостью и самолетами, отметил его представитель Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс был недавно в Турции и в Израиле, но не посещал Италию и не владеет иностранной недвижимостью. Об этом заявил представитель Чубайса. «Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию. У него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Чубайса. Он отметил, что Чубайс посетил Турцию и Израиль. Там он занимался вопросами сотрудничества с рядом университетов. Команда Чубайса также не создавала никаких информационных ресурсов, добавил он. Ранее в Telegram появился канал, набравший уже более 100 тысяч подписчиков, якобы созданный «командой Чубайса». Ранее СМИ сообщали, что Чубайс находится в Италии. Чубайс якобы улетел из России на частном самолете в Италию, где у него есть недвижимость. Новость появилась после того, как Чубайс не пришел в суд, где должен был дать показания по делу о краже, в котором он является потерпевшим, передает агентство Nation news. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс был недавно в Турции и в Израиле, но не посещал Италию и не владеет иностранной недвижимостью. Об этом заявил представитель Чубайса. «Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию. У него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Чубайса. Он отметил, что Чубайс посетил Турцию и Израиль. Там он занимался вопросами сотрудничества с рядом университетов. Команда Чубайса также не создавала никаких информационных ресурсов, добавил он. Ранее в Telegram появился канал, набравший уже более 100 тысяч подписчиков, якобы созданный «командой Чубайса». Ранее СМИ сообщали, что Чубайс находится в Италии. Чубайс якобы улетел из России на частном самолете в Италию, где у него есть недвижимость. Новость появилась после того, как Чубайс не пришел в суд, где должен был дать показания по делу о краже, в котором он является потерпевшим, передает агентство Nation news.