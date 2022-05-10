Певица Темникова удивила поклонников, отступив от своих правил. Фото

11 мая 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Елена Темникова удивила поклонников необычным поступком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Елена Темникова, которая родилась и выросла в Кургане, недавно, к радости и удивлению своих поклонников, опубликовала фотографию дочери, что происходит крайне редко. О событии рассказал журнал Peopletalk со ссылкой на соцсети певицы. «В 2014 году Лена Темникова вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. А в марте 2015 года у пары родилась дочка Александра. И несмотря на то, что певица старается не афишировать детали своей личной жизни, накануне она поделилась фотографией подросшей дочери», — сообщает светский портал подробности. Девочке исполнилось семь лет в этом году, и знаменитая мама опубликовала фотографию дочери, сделанную на морском побережье. Поклонники артистки живо отреагировали на публикацию Темниковой. Большинство комментаторов назвали девочку «копией мамы». Ранее URA.RU сообщало, что певица никогда не публикует фото мужа в социальных сетях. Также Темникова сообщала, в связи с чем временно отменила большие сольные концерты. Редкое фото певицы Елены Темниковой с дочерью Александрой фото: соцсети Елены Темниковой Дочь Елены Темниковой, Александра, на морском берегу фото: соцсети Елены Темниковой Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Певица Елена Темникова, которая родилась и выросла в Кургане, недавно, к радости и удивлению своих поклонников, опубликовала фотографию дочери, что происходит крайне редко. О событии рассказал журнал Peopletalk со ссылкой на соцсети певицы. «В 2014 году Лена Темникова вышла замуж за руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. А в марте 2015 года у пары родилась дочка Александра. И несмотря на то, что певица старается не афишировать детали своей личной жизни, накануне она поделилась фотографией подросшей дочери», — сообщает светский портал подробности. Девочке исполнилось семь лет в этом году, и знаменитая мама опубликовала фотографию дочери, сделанную на морском побережье. Поклонники артистки живо отреагировали на публикацию Темниковой. Большинство комментаторов назвали девочку «копией мамы». Ранее URA.RU сообщало, что певица никогда не публикует фото мужа в социальных сетях. Также Темникова сообщала, в связи с чем временно отменила большие сольные концерты.