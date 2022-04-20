Певица Темникова объяснила, почему не проводит сольных концертов

20 апреля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Елена Темникова не проводит большие сольные концерты из-за ситуации в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженка Кургана, певица Елена Темникова рассказала, что сейчас у нее нет планов на большие сольные концерты из-за ситуации в стране и проводимой спецоперации на Украине. Причины такого решения она озвучила в интервью МУЗ ТВ, которое опубликовано на сайте телеканала. «В текущей ситуации таких планов пока не вижу. Как эмоционально, что очень важно для меня, так и в связи с экономической ситуацией в стране. <…> По микро-залам и клубам мы не ездили никогда, так как „шоу“ в таком формате невозможно сделать технически. Предпроизводство „съедает“ минимум 60-70 тысяч долларов: от постановок до костюмов, хореографии, репетиций, подготовки саунд-дизайна, 5D саунд-эффектов и заканчивая визуальным дизайном, разработкой светового шоу. Это без затрат на инструменты», — рассказала Темникова. Певица призналась, что ее из колеи выбивают болезни, проблемы у друзей и близких. В интервью Темникова рассказала, что из-за всего происходящего в стране она «буквально раздавлена бульдозером». В ближайший месяц она отменила все записи на студии. «Все происходящее — катастрофа. Я очень чувствительно и эмоционально все воспринимаю, глубоко в сердце. Могу уйти в депрессию на несколько дней от переживаний. Не могу работать, все валится из рук», — добавила звезда. В Курган с концертом Темникова приезжала в феврале 2018 года. После выступления певица прогулялась по городу: показала поклонникам родной двор и школу №38, в которой училась. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Уроженка Кургана, певица Елена Темникова рассказала, что сейчас у нее нет планов на большие сольные концерты из-за ситуации в стране и проводимой спецоперации на Украине. Причины такого решения она озвучила в интервью МУЗ ТВ, которое опубликовано на сайте телеканала. «В текущей ситуации таких планов пока не вижу. Как эмоционально, что очень важно для меня, так и в связи с экономической ситуацией в стране. <…> По микро-залам и клубам мы не ездили никогда, так как „шоу“ в таком формате невозможно сделать технически. Предпроизводство „съедает“ минимум 60-70 тысяч долларов: от постановок до костюмов, хореографии, репетиций, подготовки саунд-дизайна, 5D саунд-эффектов и заканчивая визуальным дизайном, разработкой светового шоу. Это без затрат на инструменты», — рассказала Темникова. Певица призналась, что ее из колеи выбивают болезни, проблемы у друзей и близких. В интервью Темникова рассказала, что из-за всего происходящего в стране она «буквально раздавлена бульдозером». В ближайший месяц она отменила все записи на студии. «Все происходящее — катастрофа. Я очень чувствительно и эмоционально все воспринимаю, глубоко в сердце. Могу уйти в депрессию на несколько дней от переживаний. Не могу работать, все валится из рук», — добавила звезда. В Курган с концертом Темникова приезжала в феврале 2018 года. После выступления певица прогулялась по городу: показала поклонникам родной двор и школу №38, в которой училась. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик.