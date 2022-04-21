Елена Темникова призналась, почему не показывает мужа в соцсетях

21 апреля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Певица Елена Темникова рассказала о своей семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица, уроженка Кургана Елена Темникова, рассказала, почему не показывает мужа в социальных сетях. Исполнительница в интервью МУЗ ТВ сообщила, что ее супругу подобная публичность никогда не нравилась. Интервью опубликовано на сайте телеканала. «Мужа никогда в моих социальных сетях не было. Ему все это не нравится, и никогда не нравилось. У нас все хорошо, слава Богу», — рассказала Темникова телеканалу. Исполнительница также поделилась, что ее семилетняя дочь сейчас учит языки, занимается конной ездой, плаванием. «Саша довольно прикольная девочка. Сейчас подсела на онлайн-игры. Дозируем. Карьера певицы, мне кажется, ее не интересует. В ее возрасте я участвовала во всех конкурсах. Сашу больше интересует техника, айти», — сказала певица. Ранее Темникова объяснила, почему не проводит сольных концертов. Она рассказала, что у нее нет планов на большие выступления из-за ситуации в стране и проводимой спецоперации на Украине. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Певица, уроженка Кургана Елена Темникова, рассказала, почему не показывает мужа в социальных сетях. Исполнительница в интервью МУЗ ТВ сообщила, что ее супругу подобная публичность никогда не нравилась. Интервью опубликовано на сайте телеканала. «Мужа никогда в моих социальных сетях не было. Ему все это не нравится, и никогда не нравилось. У нас все хорошо, слава Богу», — рассказала Темникова телеканалу. Исполнительница также поделилась, что ее семилетняя дочь сейчас учит языки, занимается конной ездой, плаванием. «Саша довольно прикольная девочка. Сейчас подсела на онлайн-игры. Дозируем. Карьера певицы, мне кажется, ее не интересует. В ее возрасте я участвовала во всех конкурсах. Сашу больше интересует техника, айти», — сказала певица. Ранее Темникова объяснила, почему не проводит сольных концертов. Она рассказала, что у нее нет планов на большие выступления из-за ситуации в стране и проводимой спецоперации на Украине. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик.