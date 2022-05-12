Евгения Дудина похоронили в Кировграде 12 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мемориальная доска погибшему во время спецоперации кинологу Евгению Дудину появилась на фасаде его родной школы в Кировграде (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления Росгвардии.

«В Кировграде у школы № 1 состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга. Среди увековеченных в камне военнослужащий войск национальной гвардии сержант Евгений Дудин, погибший в ходе специальной операции по защите мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Мероприятие посетили начальник Кировградского отдела вневедомственной охраны майор полиции Дмитрий Алимкин, мэр Кировграда Александр Оськин, а также представители администрации, общественники, ветераны боевых действий, педагоги и ученики школы. На фасаде школы также установлены мемориальные таблички участникам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Евгений Дудин погиб во время специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Служебное задание он выполнял вместе со своей собакой, которую не смогли найти. 26-летний свердловчанин был посмертно награжден Орденом Мужества, его похороны состоялись 12 марта в родном городе.

Спецоперация РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против жителей Донецка и Луганска началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам