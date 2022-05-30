30 мая 2022

Шольц призвал Украину самостоятельно достигнуть мира с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Олаф Шольц считает, что это не должен быть «навязанный мир» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна самостоятельно достигнуть мирового соглашения с Россией, такое решение может положить конец антироссийским санкциям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», — сказал он в эфире телеканала ARD. При этом Шольц подчеркнул, что это не должен быть «навязанный мир».

Шольц уверен, что «цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы». Он заявил о необходимости вывести войска РФ с территории Украины.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на это страны Евросоюза ввели масштабные санкции против РФ. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Стамбул для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.

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Украина должна самостоятельно достигнуть мирового соглашения с Россией, такое решение может положить конец антироссийским санкциям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», — сказал он в эфире телеканала ARD. При этом Шольц подчеркнул, что это не должен быть «навязанный мир». Шольц уверен, что «цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы». Он заявил о необходимости вывести войска РФ с территории Украины. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на это страны Евросоюза ввели масштабные санкции против РФ. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Стамбул для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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