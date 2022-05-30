Шольц призвал Украину самостоятельно достигнуть мира с РФ

31 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц считает, что это не должен быть «навязанный мир» Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна самостоятельно достигнуть мирового соглашения с Россией, такое решение может положить конец антироссийским санкциям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», — сказал он в эфире телеканала ARD. При этом Шольц подчеркнул, что это не должен быть «навязанный мир». Шольц уверен, что «цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы». Он заявил о необходимости вывести войска РФ с территории Украины. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на это страны Евросоюза ввели масштабные санкции против РФ. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Стамбул для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина должна самостоятельно достигнуть мирового соглашения с Россией, такое решение может положить конец антироссийским санкциям. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», — сказал он в эфире телеканала ARD. При этом Шольц подчеркнул, что это не должен быть «навязанный мир». Шольц уверен, что «цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы». Он заявил о необходимости вывести войска РФ с территории Украины. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на это страны Евросоюза ввели масштабные санкции против РФ. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в Стамбул для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.