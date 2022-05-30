Замканцлера ФРГ Хабек спрогнозировал сроки окончания спецоперации

Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжаться еще недели или даже месяцы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN.
«На данный момент ситуация выглядит таким образом, что конфликт будет продолжаться какое-то время. Может быть, недели, может быть, месяцы», — передает слова Роберта Хабека ТАСС.
Вице-канцлер добавил, что Германия и другие страны Запада должны предоставить Украине еще больше оружия. Также он считает, что необходимо поддержать Киев еще и финансово.
Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжаться еще недели или даже месяцы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN. «На данный момент ситуация выглядит таким образом, что конфликт будет продолжаться какое-то время. Может быть, недели, может быть, месяцы», — передает слова Роберта Хабека ТАСС. Вице-канцлер добавил, что Германия и другие страны Запада должны предоставить Украине еще больше оружия. Также он считает, что необходимо поддержать Киев еще и финансово. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что длительность спецоперации обусловлена приказом избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Украину самостоятельно прийти к мировому согласию с Россией и положить конец санкциям.