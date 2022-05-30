30 мая 2022

Замканцлера ФРГ Хабек спрогнозировал сроки окончания спецоперации

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Спецоперация на Украине может продлиться еще несколько месяцев, считает Роберт Хабек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжаться еще недели или даже месяцы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN.

«На данный момент ситуация выглядит таким образом, что конфликт будет продолжаться какое-то время. Может быть, недели, может быть, месяцы», — передает слова Роберта Хабека ТАСС.

Вице-канцлер добавил, что Германия и другие страны Запада должны предоставить Украине еще больше оружия. Также он считает, что необходимо поддержать Киев еще и финансово.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что длительность спецоперации обусловлена приказом избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Украину самостоятельно прийти к мировому согласию с Россией и положить конец санкциям.

Российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжаться еще недели или даже месяцы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN. «На данный момент ситуация выглядит таким образом, что конфликт будет продолжаться какое-то время. Может быть, недели, может быть, месяцы», — передает слова Роберта Хабека ТАСС. Вице-канцлер добавил, что Германия и другие страны Запада должны предоставить Украине еще больше оружия. Также он считает, что необходимо поддержать Киев еще и финансово. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что длительность спецоперации обусловлена приказом избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Украину самостоятельно прийти к мировому согласию с Россией и положить конец санкциям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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