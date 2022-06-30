Врач раскрыл, когда кашель не связан с легкими и бронхами

01 июля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Из-за стресса в мозге человека может раздражаться кашлевой центр, сказал Петр Труханов Фото: Анна Майорова © URA.RU Постоянный кашель может оказаться причиной неправильной работы мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «Психосоматический кашель, как правило, проявляется при расстройствах в сфере психики. Это могут быть хронические переутомления, острые стрессовые ситуации, например, смерть близких родственников, домашние споры, тяжелые эмоциональные потрясения. Такое было после войны во Вьетнаме. За счет этих факторов наш головной мозг начинает работать по-другому, и кашлевой центр может перераздражаться. Таким образом, появляется постоянное покашливание», — сообщил Петр Труханов. Этот недуг бывает и у детей, отметил специалист. «В их случае это связано со страхами, эмоциональными проблемами, защитой с целью обратить на себя внимание», — сказал невролог. По его словам, психосоматический кашель может привести к воспалениям в дыхательной системе. «Постоянное покашливание, существующее даже в пределах нескольких дней, заставляет постоянно работать бронхи и гортань. Поэтому там может появиться воспаление. Это замкнутый круг. С одной стороны, проблема идет от головы, которая работает не совсем так, как нужно, а с другой перераздражаются бронхи и мы продолжаем покашливать», — объяснил врач. Труханов подчеркнул, что самостоятельно диагностировать такой кашель не получится. «Если говорить о характерных симптомах, то их, к сожалению, нет. Это просто кашель, поэтому мы должны исключить все сопутствующие проблемы. Нужна консультация лор-врача, ряд исследований, в некоторых случаях посещение гастроэнтеролога, и важно исключить онкологическую патологию. И только потом пациента направляют к психологу или психиатру. Первый будет искать корень проблемы и устранять его. Второй может добавить терапию с противотревожными препаратами», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Постоянный кашель может оказаться причиной неправильной работы мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «Психосоматический кашель, как правило, проявляется при расстройствах в сфере психики. Это могут быть хронические переутомления, острые стрессовые ситуации, например, смерть близких родственников, домашние споры, тяжелые эмоциональные потрясения. Такое было после войны во Вьетнаме. За счет этих факторов наш головной мозг начинает работать по-другому, и кашлевой центр может перераздражаться. Таким образом, появляется постоянное покашливание», — сообщил Петр Труханов. Этот недуг бывает и у детей, отметил специалист. «В их случае это связано со страхами, эмоциональными проблемами, защитой с целью обратить на себя внимание», — сказал невролог. По его словам, психосоматический кашель может привести к воспалениям в дыхательной системе. «Постоянное покашливание, существующее даже в пределах нескольких дней, заставляет постоянно работать бронхи и гортань. Поэтому там может появиться воспаление. Это замкнутый круг. С одной стороны, проблема идет от головы, которая работает не совсем так, как нужно, а с другой перераздражаются бронхи и мы продолжаем покашливать», — объяснил врач. Труханов подчеркнул, что самостоятельно диагностировать такой кашель не получится. «Если говорить о характерных симптомах, то их, к сожалению, нет. Это просто кашель, поэтому мы должны исключить все сопутствующие проблемы. Нужна консультация лор-врача, ряд исследований, в некоторых случаях посещение гастроэнтеролога, и важно исключить онкологическую патологию. И только потом пациента направляют к психологу или психиатру. Первый будет искать корень проблемы и устранять его. Второй может добавить терапию с противотревожными препаратами», — заключил собеседник URA.RU.