Екатеринбуржец при друзьях жестко избил неизвестного в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+».
«Амир, просто извинись, он тебе руку сейчас сломает», — прокричал один из друзей нападавшего. Избивающий екатеринбуржец ответил другу: «Она уже сломалась».
Инцидент произошел возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 34. Пятеро друзей нападавшего стояли рядом и наблюдали за избиением мужчины. Драка прекратилась после того, как к группе людей подошел прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Екатеринбуржец при друзьях жестко избил неизвестного в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+». «Амир, просто извинись, он тебе руку сейчас сломает», — прокричал один из друзей нападавшего. Избивающий екатеринбуржец ответил другу: «Она уже сломалась». Инцидент произошел возле дома на улице Вильгельма де Геннина, 34. Пятеро друзей нападавшего стояли рядом и наблюдали за избиением мужчины. Драка прекратилась после того, как к группе людей подошел прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что группа неизвестных напала на екатеринбуржца в микрорайоне Ботанический. Также агентство рассказывало о толпе цыган, которая избила екатеринбуржца после просьбы не воровать металл.