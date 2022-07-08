Педагогам ЯНАО дали меньше денег, чем соседям

08 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Власти РФ в ЯНАО, ХМАО и Тюмени выделили дополнительно почти 9,45 млрд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной федеральной поддержки для классных руководителей. Как сообщается на сайте правительства России, дополнительные выплаты для ЯНАО за три года составят 1,93 млрд рублей. «На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов», — говориться в сообщении. Как говорится в опубликованном документе, ХМАО получит на дополнительные выплаты для педагогов более 4,75 млрд рублей. Тюменская область получит допфинансирование на 2,77 млрд рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям школ, входящих в состав колледжей или вузов. Также в 2022 году для педагогов из общеобразовательных школ в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной федеральной поддержки для классных руководителей. Как сообщается на сайте правительства России, дополнительные выплаты для ЯНАО за три года составят 1,93 млрд рублей. «На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено еще почти 682 млн рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям в образовательных организациях, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов», — говориться в сообщении. Как говорится в опубликованном документе, ХМАО получит на дополнительные выплаты для педагогов более 4,75 млрд рублей. Тюменская область получит допфинансирование на 2,77 млрд рублей. Дополнительное финансирование пойдет на выплаты классным руководителям школ, входящих в состав колледжей или вузов. Также в 2022 году для педагогов из общеобразовательных школ в федеральном бюджете предусмотрено 74,9 млрд рублей.