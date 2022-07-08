AFP: Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей

09 июля 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Volvo Cars покидает Европейскую ассоциацию автопроизводителей из-за несоответствия позициям ACEA Фото: Андрей Матвеев © URA.RU Шведская автомобильная компания Volvo Cars приняла решение выйти из состава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в заявлении производителя говорится, что ее стратегия и амбиции в области устойчивого развития «не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление компании. «Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей в конце 2022 года. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что стратегия и амбиции компании в области устойчивого развития не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA на данном этапе. Поэтому мы считаем, что сейчас лучше выбрать другой путь», — отметили в компании, сообщило AFP. Там отметили, что шведская автомобилестроительная компания, которая с 2030 года планирует производить только электрические автомобили, последовала примеру автоконцерна Stellantis, ранее объявившего о намерении покинуть ACEA до конца года. При этом сообщается, что Stellantis официально не объявил о причине ухода. Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил список товаров, которые вернутся в Россию. В их числе Apple, Volvo и X-Box. Они оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шведская автомобильная компания Volvo Cars приняла решение выйти из состава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в заявлении производителя говорится, что ее стратегия и амбиции в области устойчивого развития «не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление компании. «Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей в конце 2022 года. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что стратегия и амбиции компании в области устойчивого развития не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA на данном этапе. Поэтому мы считаем, что сейчас лучше выбрать другой путь», — отметили в компании, сообщило AFP. Там отметили, что шведская автомобилестроительная компания, которая с 2030 года планирует производить только электрические автомобили, последовала примеру автоконцерна Stellantis, ранее объявившего о намерении покинуть ACEA до конца года. При этом сообщается, что Stellantis официально не объявил о причине ухода. Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил список товаров, которые вернутся в Россию. В их числе Apple, Volvo и X-Box. Они оказались в перечне товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя).