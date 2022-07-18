Украина планирует повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, обстрел азовстали
В Запорожье заявили о планах Киева по захвату предприятий региона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование украинских военных образований намерено повторить сценарий ранее захваченного украинскими националистами мариупольского комбината «Азовсталь» на двух крупных заводах в Запорожье. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Украинские военные хотят превратить в аналог «Азовстали» «не только „Запорожсталь“, но и „Запорожкокс“. Эти предприятия принадлежат олигарху [Ринату] Ахметову», сказал агентству ТАСС Рогов, ссылаясь на свои источники в областном центре, находящемся под контролем Киева.

«Он [владелец предприятия] отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа „Азова“ и прочим», — добавил член ВГА.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе был полностью освобожден от украинских националистов в ходе российской спецоперации на Украине 21 мая, сообщали в Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов, заблокированных на территории завода.

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Командование украинских военных образований намерено повторить сценарий ранее захваченного украинскими националистами мариупольского комбината «Азовсталь» на двух крупных заводах в Запорожье. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Украинские военные хотят превратить в аналог «Азовстали» «не только „Запорожсталь“, но и „Запорожкокс“. Эти предприятия принадлежат олигарху [Ринату] Ахметову», сказал агентству ТАСС Рогов, ссылаясь на свои источники в областном центре, находящемся под контролем Киева. «Он [владелец предприятия] отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа „Азова“ и прочим», — добавил член ВГА. Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе был полностью освобожден от украинских националистов в ходе российской спецоперации на Украине 21 мая, сообщали в Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, в общей сложности в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов, заблокированных на территории завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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