The Spectator: Европа оказалась бессильна перед Путиным

27 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Россия сократит поставки газа в Германию в два раза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе По указу президента России Владимира Путина компания «Газпром» сократит объем поступающего в Германию газа. Об этом пишет ведущий писатель и образователь Росс Кларк в статье для The Spectator. «С утра среды Россия сократит объем газа, поступающего по газопроводу „Северный поток-1“ в Германию, до 33 кубометров в сутки. Это вдвое сократит нынешний поток в 67 миллионов кубометров и составляет всего 20 процентов от 167 миллионов кубометров, которые проходили по трубопроводу до февраля этого года», — написал писатель The Spectator. Также он добавил, что сокращения несут большой ущерб экономике Германии. Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ранее намекало, что известные автомобильные заводы страны, возможно, придется закрыть, если не будет хватать газа, что окажет удар по ценам в Европе. Ранее Германия объявила о планах отказаться от российского газа и нефти, при этом к середине 2024 года российский газ должен был обеспечить не более 10% общего спроса. «Германия выглядит неуправляемой, потому что теперь расписание устанавливает Путин. При нынешних темпах маловероятно, что через два года у Германии останется хоть какой-то российский газ для бойкота. Скорее всего, это будет экономическим потрясением для всей Европы, а в особенности Германии», — говорится в статье. Ранее URA.RU сообщало, что Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за «Газпрома». Из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу.

По указу президента России Владимира Путина компания «Газпром» сократит объем поступающего в Германию газа. Об этом пишет ведущий писатель и образователь Росс Кларк в статье для The Spectator. «С утра среды Россия сократит объем газа, поступающего по газопроводу „Северный поток-1“ в Германию, до 33 кубометров в сутки. Это вдвое сократит нынешний поток в 67 миллионов кубометров и составляет всего 20 процентов от 167 миллионов кубометров, которые проходили по трубопроводу до февраля этого года», — написал писатель The Spectator. Также он добавил, что сокращения несут большой ущерб экономике Германии. Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца ранее намекало, что известные автомобильные заводы страны, возможно, придется закрыть, если не будет хватать газа, что окажет удар по ценам в Европе. Ранее Германия объявила о планах отказаться от российского газа и нефти, при этом к середине 2024 года российский газ должен был обеспечить не более 10% общего спроса. «Германия выглядит неуправляемой, потому что теперь расписание устанавливает Путин. При нынешних темпах маловероятно, что через два года у Германии останется хоть какой-то российский газ для бойкота. Скорее всего, это будет экономическим потрясением для всей Европы, а в особенности Германии», — говорится в статье. Ранее URA.RU сообщало, что Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за «Газпрома». Из-за дефицита газа, вызванного сокращением поставок от «Газпрома», в Германии может значительно сократиться производство бумажных изделий, включая туалетную бумагу.