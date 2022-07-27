Политика Киева вынудила инженера из Херсона торговать значками. Видео

27 июля 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Инженеру высокого класса приходится работать на рынке, чтобы прокормить семью Фото: Илья Московец © URA.RU Высококлассный инженер Сергей из Херсона уже 10 лет торгует значками на рынке, так как не смог найти работу по специальности на Украине. Специалист его профиля оказался не нужен на местных заводах. Об этом он рассказал корреспондентам URA.RU. «Собираю [значки] уже давно, наверно лет 30. А торгую уже лет 10, потому что семью надо кормить чем-то», — рассказал Сергей. Мужчина признался, что не смог найти работу в Херсоне по своей специальности — инженер по холодной обработке оказался не нужен на местных заводах. На рынке Сергей продает в основном значки и монеты СССР. Некоторые вещи антиквар находит сам, а некоторые ему приносят местные жители. По словам Сергея, сейчас многие нуждаются в деньгах. Сейчас у мужчины лишь одна мечта — прокормить семью и вырастить детей. Ранее URA.RU сообщало, как жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов.

Высококлассный инженер Сергей из Херсона уже 10 лет торгует значками на рынке, так как не смог найти работу по специальности на Украине. Специалист его профиля оказался не нужен на местных заводах. Об этом он рассказал корреспондентам URA.RU. «Собираю [значки] уже давно, наверно лет 30. А торгую уже лет 10, потому что семью надо кормить чем-то», — рассказал Сергей. Мужчина признался, что не смог найти работу в Херсоне по своей специальности — инженер по холодной обработке оказался не нужен на местных заводах. На рынке Сергей продает в основном значки и монеты СССР. Некоторые вещи антиквар находит сам, а некоторые ему приносят местные жители. По словам Сергея, сейчас многие нуждаются в деньгах. Сейчас у мужчины лишь одна мечта — прокормить семью и вырастить детей. Ранее URA.RU сообщало, как жителям Мариуполя приходилось прятаться в подвалах от обстрелов боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший сталевар разгромленного националистами комбината «Азовсталь» Юрий Русанов.