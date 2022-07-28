Политолог назвал главную претензию немцев к властям

28 июля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Министр экономики Германии не помогает восточным землям, считает Владислав Белов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восточная часть Германии имеет претензии к руководству ФРГ из-за отсутствия какой-либо помощи в условиях сокращения поставок газа. Такое заявление сделал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «Определенные параметры влияют на положение Восточной Германии, это касается нефтеперерабатывающих заводов в городах Лойна и Шведте, которые, по всей видимости, в первую очередь будут жертвами кризиса, связанного с сокращением поставок нефти. Министр экономики Германии Роберт Хабек не проявляет рвения помочь восточногерманским землям, это один из факторов, который раздражает восточных немцев», — приводит NEWS.ru слова Белова. Также собеседник отметил, что кризис вокруг Украины еще раз подтвердил то, что Восточная Германия относится к России лучше, чем Западная. Восточная Германия представлена всего пятью федеральными землями из 16, поэтому весь дискурс определяет Западная. На данный момент Берлин не учитывает мнение восточных немцев и продолжает помогать Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Германия раскололась на восточный и западный лагерь из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Люди в Восточной и Западной Германии приходят к совершенно разным выводам относительно спецоперации РФ по защите Донбасса.

Восточная часть Германии имеет претензии к руководству ФРГ из-за отсутствия какой-либо помощи в условиях сокращения поставок газа. Такое заявление сделал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «Определенные параметры влияют на положение Восточной Германии, это касается нефтеперерабатывающих заводов в городах Лойна и Шведте, которые, по всей видимости, в первую очередь будут жертвами кризиса, связанного с сокращением поставок нефти. Министр экономики Германии Роберт Хабек не проявляет рвения помочь восточногерманским землям, это один из факторов, который раздражает восточных немцев», — приводит NEWS.ru слова Белова. Также собеседник отметил, что кризис вокруг Украины еще раз подтвердил то, что Восточная Германия относится к России лучше, чем Западная. Восточная Германия представлена всего пятью федеральными землями из 16, поэтому весь дискурс определяет Западная. На данный момент Берлин не учитывает мнение восточных немцев и продолжает помогать Украине. Ранее URA.RU сообщало, что Германия раскололась на восточный и западный лагерь из-за разногласий по поводу конфликта на Украине. Люди в Восточной и Западной Германии приходят к совершенно разным выводам относительно спецоперации РФ по защите Донбасса.