«Известия»: осенью аренда жилья резко подорожает

Осенью ожидается повышение цен на арендное жилье в России. Об этом предупредила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10-15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%», — сообщила «Известиям» ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. По ее словам, таких вариантов для съема жилья немного, соответственно, их разберут достаточно быстро.
Эксперты связывают повышение цен на арендное жилье с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах. Значительнее всего увеличится средняя стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в последнем месяце лета значительно увеличилась средняя цена долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В городах-миллионниках, а также поселениях Московской и Ленинградской областей она составила 20,8 тысячи рублей за месяц, двухкомнатных — 31,2 тысячи рублей, передает
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