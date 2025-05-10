В России рекордно подорожали лимоны

В России отмечен рекордный рост стоимости лимонов. В апреле их розничная цена увеличилась на 56,7%. Об этом говорят данные экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр».
«В апреле цены на лимоны растут ежегодно, но в этот раз рост беспрецедентный — 56,7%. В прошлом году в тот же периоде они выросли всего на 13%, в 2023 году — на 22,9%, в 2022 году — на 15,2%», — рассказали в «АБ-Центре». Их данные публикует «Российская газета».
Эксперты отмечают, что в апреле традиционно происходит смена основных стран-поставщиков лимонов на российский рынок. В этот период Турция обычно уменьшает объемы экспорта из-за сезонного сокращения предложения, тогда как поставки из ЮАР и Аргентины начинают увеличиваться лишь в мае. При этом аргентинские и южноафриканские лимоны, как правило, стоят дороже турецких. В текущем году ситуация осложнилась значительным сокращением импорта лимонов из Турции, что дополнительно повлияло на рынок.
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