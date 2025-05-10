В России рекордно подорожали лимоны

Аналитический центр «Аб-Центр»: лимоны в рознице подорожали на 56,7%
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На рост цен на лимоны в РФ повлияло снижение импорта этого вида цитрусов из Турции
На рост цен на лимоны в РФ повлияло снижение импорта этого вида цитрусов из Турции Фото:

В России отмечен рекордный рост стоимости лимонов. В апреле их розничная цена увеличилась на 56,7%. Об этом говорят данные экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр».

«В апреле цены на лимоны растут ежегодно, но в этот раз рост беспрецедентный — 56,7%. В прошлом году в тот же периоде они выросли всего на 13%, в 2023 году — на 22,9%, в 2022 году — на 15,2%», — рассказали в «АБ-Центре». Их данные публикует «Российская газета».

Эксперты отмечают, что в апреле традиционно происходит смена основных стран-поставщиков лимонов на российский рынок. В этот период Турция обычно уменьшает объемы экспорта из-за сезонного сокращения предложения, тогда как поставки из ЮАР и Аргентины начинают увеличиваться лишь в мае. При этом аргентинские и южноафриканские лимоны, как правило, стоят дороже турецких. В текущем году ситуация осложнилась значительным сокращением импорта лимонов из Турции, что дополнительно повлияло на рынок.

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В России отмечен рекордный рост стоимости лимонов. В апреле их розничная цена увеличилась на 56,7%. Об этом говорят данные экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр». «В апреле цены на лимоны растут ежегодно, но в этот раз рост беспрецедентный — 56,7%. В прошлом году в тот же периоде они выросли всего на 13%, в 2023 году — на 22,9%, в 2022 году — на 15,2%», — рассказали в «АБ-Центре». Их данные публикует «Российская газета». Эксперты отмечают, что в апреле традиционно происходит смена основных стран-поставщиков лимонов на российский рынок. В этот период Турция обычно уменьшает объемы экспорта из-за сезонного сокращения предложения, тогда как поставки из ЮАР и Аргентины начинают увеличиваться лишь в мае. При этом аргентинские и южноафриканские лимоны, как правило, стоят дороже турецких. В текущем году ситуация осложнилась значительным сокращением импорта лимонов из Турции, что дополнительно повлияло на рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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