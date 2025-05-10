Для некоторых россиян хотят ввести обязательную геномную регистрацию

В России планируют ввести обязательную геномную регистрацию для отдельных категорий граждан. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение до 23 мая. Документ предусматривает обязательный сбор ДНК у военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии и федеральных госслужащих, направляемых для выполнения боевых или специальных задач.
В проекте закона, который опубликован на сайте правовых актов, уточняется, что обязательная государственная геномная регистрация будет касаться военнослужащих, проходящих службу по контракту и направляемых для выполнения задач в условиях боевых действий, мобилизации, чрезвычайного или военного положения, а также военного времени и вооруженных конфликтов. Кроме того, это касается тех военных, кто задействован в мероприятиях, проводимых ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, включая выполнение задач за пределами России.
Помимо этого, в перечень включены иностранные граждане, поступающие на военную службу по контракту для выполнения аналогичных задач, добровольцы, содействующие ВС РФ и Росгвардии. Также в списке есть сотрудники и работники федеральных органов и организаций, направляемые для обеспечения выполнения боевых задач.
Вся геномная информация будет храниться до достижения гражданином 70-летнего возраста либо до установления факта его смерти. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральное законодательство, устанавливающих правила сбора, хранения и защиты подобных данных.
Государственная геномная регистрация представляет собой комплекс мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами и учреждениями, которые включают сбор, учет, хранение, использование, передачу и уничтожение биоматериалов, а также обработку генетической информации. Основной задачей такой регистрации выступает установление личности гражданина.
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